Chapadão do Céu sediará reunião do Fórum Regional de Turismo

Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Turismo, irá promover um Fórum Regional do Turismo, da Região Pegadas do Cerrado (Caiapônia, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Paraúna, Piranhas e Serranópolis). Durante o Fórum irá acontecer palestras, apresentação dos conselheiros do COMTUR, entrega de certificados do CADASTUR entre outras atividades.

A reunião acontecerá no dia 9 às 19h na Câmara do Vereadores e dia 10 às 8h no Parque Aquático Lago das Garças. Este Fórum faz parte de uma programação de desenvolvimento da região turística Pegadas do Cerrado.

“ É muito importante para o nosso município receber este Forúm e ter a oportunidade de apresentar Chapadão do Céu para representantes do turismo dos municípios vizinhos, assim trocamos informações, desenvolvemos o turismo da cidade e divulgamos as nossas belezas.” Comenta a Assessora Técnica da Cultura e Turismo, Marlene Azevedo

