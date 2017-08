Secretaria de Assistência Social e Senar promoveram curso de Pães e Salgados

A secretaria de Assistência Social, através do Programa Acessuas Trabalho, iniciou na terça-feira, 01, o Curso de Pães e Salgados em parceria com o SENAR. O curso aconteceu nos dias 01, 02 e 03/08 na casa do produtor rural das 7h às 11h e das 13h30 às 17h. Foram abertas 12 vagas destinadas a público urbano que fizeram a pré-inscrição nos CRASs.

O curso teve início com a fala da Lucicléia Freitas, secretária executiva do Sindicato Rural, que ressaltou o empenho do SENAR para o desenvolvimento do curso na cidade. Na sequência Valéria, coordenadora do programa acessuas trabalho, destacou a importância do comprometimento das alunas com seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional e desejou um ótimo dia de aprendizagem a todas. A Secretária Jéssica deu as boas-vindas e reforçou a necessidade da dedicação de todas no desenvolvimento do curso. A professora Fátima finalizou dizendo que as alunas presentes devem se considerar privilegiadas por terem a oportunidade de realizar um curso com a qualidade técnica oferecida pelo SENAR de forma totalmente gratuita e se colocou à disposição para compartilhar seus conhecimentos com as alunas presentes.

A secretária de Assistência Social, Maria das Dores, esteve presente na abertura e ressaltou a importância da participação das famílias assistidas pelos CRAS, para o complemento de geração de renda das mesmas, considerando a qualidade do curso que é oferecido gratuito a população em parceria com o SENAR.

O Programa Acessuas Trabalho tem como objetivo promover ações de sensibilização e orientação às famílias usuárias dos serviços de assistência social sobre as oportunidades de participação em cursos de qualificação profissional e ações de inclusão produtiva viabilizando a inserção destes no mundo do trabalho.

A parceria com o SENAR tem sido uma oportunidade de viabilizar a participação das famílias em cursos de geração de renda e de qualificação profissional com o intuito de promover a autonomia e preparação para o mundo do trabalho.

