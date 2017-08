Prefeitura de Figueirão articula para entregar as 50 casas em breve

Na tarde da quarta-feira, 02 de agosto, o prefeito Rogério Rosalin fez uma vistoria na obra das 50 casas populares do Residencial Figueira II, que já estão em fase final de acabamento, para serem entregues brevemente, o que ele articula junto a agenda do governador, a solicitação de que seja entregue de imediato as 50 casas, pois considera a presença do governador imprescindível nesse ato.

Em terreno de 300,00m² (25,00×12,00m), cada casa tem dois quartos, sala e cozinha, sendo coberta com telhas francesas, com banheiro azulejado e partes da cozinha também, rebocada e pintada na cor branco, com teto forrado em PVC, piso de cerâmica, com portas e janelas de aço, sistema de aquecimento de água solar, e ao longo do terreno são encontrados aterros e muros de arrimo e pequena parte gramada. Todos os terrenos foram doados pela Prefeitura de Figueirão.

O prefeito ficou impressionado com a qualidade da obra, com o acabamento perfeito das casas, com os muros de arrimo e até algumas casas com plantio de grama, já iniciando uma área verde no loteamento, e se disse muito satisfeito com a empresa que está executando a obra.

“Estou muito satisfeito com esse projeto das casas populares, bem construídas e bem acabadas, que com certeza será uma moradia digna para 50 famílias de nossa comunidade; isso me deixa realmente muito feliz”, disse o prefeito. E completou: “Vamos fazer uma grande festa para realizar a entrega dessas casas, pois estaremos realizando o que sabemos ser o sonho de todo cidadão brasileiro, ter sua casa própria e sair do aluguel”.

Ele também lembrou que essas casas serão moradias que terão que ser ocupadas 100% pelos beneficiados, e ele fiscalizará pessoalmente qualquer ato irregular que algum beneficiário venha fazer no caso de alugar ou até mesmo comercializar, com pena de perder a unidade habitacional.