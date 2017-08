Para vereador Cocó, o estado e o país precisam seguir o exemplo de Costa Rica

“O governante que não dá valor a centavos, não dá valor a milhões”! A frase foi usada, durante entrevista, pelo vereador Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), ao elogiar o rigoroso controle de gastos públicos implantando em Costa Rica-MS, na gestão do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR). Conforme citou o parlamentar, o município do norte de Mato Grosso do Sul é referência estadual e nacional em matéria de administração pública eficiente.

O vereador foi entrevistado na segunda-feira (31), pela radialista Mary Garcia, no “Jornal Costa Rica Acontece”, da rádio RCR Band.

Ao longo da entrevista, Cocó fez vários elogios ao governo do prefeito Waldeli e disse que Costa Rica é referência em gestão pública no estado e também no Brasil. O vereador chegou a comentar que ouviu na capital federal pessoas gabando o exponencial desenvolvimento da cidade sul-mato-grossense. “Recentemente, eu estive em Brasília (DF) e na fila de um caixa de banco eu ouvi uma pessoa criticando a situação do país e a outra falou que acredita (no Brasil), que ainda é possível o país retornar ao desenvolvimento, e citou como exemplo o município de Costa Rica. Depois, eu converseis com os dois e descobri que um era engenheiro e o outro era advogado”, contou o vereador costarriquense.

Cocó, que é o atual líder do prefeito Waldeli na Câmara, também teceu comentários sobre o modelo de gestão implantado pelo chefe do Executivo Municipal, marcado pelo rigoroso controle de gastos públicos, segundo ele. Ao discorrer sobre o cenário político estadual para as eleições do ano que vem, o vereador ressaltou que Waldeli é um homem público qualificado para assumir o posto de governador de Mato Grosso do Sul. “Costa Rica tem o prefeito que realmente trabalha sério e dá valor a cada centavo, porque eu entendo que o governante que não dá valor a centavos, não dá valor a milhões. Então, a gente fica feliz, porque a gente tem um prefeito que pode até, posteriormente, sair um candidato a governador, para poder dar um novo rumo ao Mato Grosso do Sul, que tanto precisa de uma nova gestão”, avaliou.

O retorno de Cocó ao Poder Legislativo Municipal foi um dos temas da entrevista. O parlamentar lembrou que ele já há havia exercido o cargo de vereador por dois mandatos consecutivos (1997 a 2000 e de 2001 a 2004) e que encarou como um desafio a disputa por uma vaga na Câmara, nas eleições de 2016. “Um dos motivos que me levou a aceitar o grande desafio de me candidatar novamente, foi porque eu acho que tive um serviço prestado no passado. Então, eu aceitei esse desafio”, explicou o parlamentar.

Na entrevista, o vereador também falou sobre a redução do duodécimo da Câmara, de 7% para 6%, medida que começou a vigorar em 2017. Segundo Cocó, antes mesmo da sua posse, ele já havia discutido a redução com o prefeito Waldeli, no final do ano passado. A proposição foi aprovada em dezembro de 2016 e se transformou em lei, permitindo que 1% do orçamento anual do município seja utilizado pelos vereadores na liberação de emendas parlamentares. Em 2017, o percentual representa em torno de R$ 55 mil disponíveis para cada um dos 11 parlamentares municipais, que podem determinar investimentos – por meio de emendas ao orçamento – a serem aplicados em áreas ou entidades escolhidas pelos vereador.

Em relação à atuação dentro do Poder Legislativo Municipal, Cocó ressaltou que ele e o vereador Rayner Moraes Santos (PR) estão fazendo gestão junto ao deputado Paulo Corrêa (PR) e junto à Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em busca de materiais esportivos para serem utilizados por atletas amadores de Costa Rica, como bolas, uniformes, redes, entre outros kits. Inclusive, os dois parlamentares estiveram em Campo Grande-MS no mês passado e visitaram a Fundesporte para tratar do assunto.

Cocó também falou sobre a negociação que ele está fazendo com a direção da ONG Onça Pintada. A instituição não-governamental possui um ônibus totalmente equipado e viaja pelos municípios do estado realizando exames de prevenção e combate ao câncer de mama, além de coleta de preventivo para exame de prevenção do câncer do colo do útero. Segundo o vereador, estão sendo definidos os detalhes em torno da visita e a equipe da entidade já manifestou interesse vir até Costa Rica oferecer para a população – de forma itinerante e gratuitamente – os exames médicos.

Ao finalizar a entrevista, o vereador Cocó ainda criticou a situação política do país, que ele classificou de conturbada e difícil. O parlamentar comentou que os políticos de Brasília deveriam tomar Costa Rica como exemplo. “Aqui em Costa Rica é diferente, onde a Câmara Municipal trabalha, dá sempre suporte, não coloca a sigla partidária em primeiro lugar, mas coloca acima de tudo o interesse da população, porque o homem público está para servir e não para ser servido”, enalteceu.

Cocó foi o sexto parlamentar municipal a participar ao vivo do “Jornal Costa Rica Acontece”, na série de entrevistas com os vereadores de Costa Rica, promovida pela rádio RCR Band. A rodada de entrevistas termina na segunda-feira (07), com o presidente da Câmara, Lucas Lázaro Gerolomo.

FOTO/LEGENDA: Ao longo da entrevista, Cocó fez vários elogios ao governo do prefeito Waldeli. (Foto/Crédito: Ademilson Lopes).

