Pacientes do Programa Hiper Dia de Paraíso das Águas recebem Kits personalizados

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi), acompanhado do secretário municipal de saúde Ueder de Paula, da coordenadora de atenção básica Vanessa Barroso e do vereador Anízio Andrade entregou ontem, dia 02 de agosto os kits individuais para os frequentadores do Programa Hiper Dia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. Cada kit contém uma garrafinha de água, duas camisetas e uma toalha de rosto, todos os itens personalizados.

Participam do Programa 15 pacientes, que se reúnem todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 18horas para realizarem atividades físicas, exercícios aeróbicos e alongamentos, e, uma vez por mês é realizado um encontro com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, onde é ministrada palestras e orientações.

Informações em como participar do Programa podem ser adquiridas pelo telefone: 32481361.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

