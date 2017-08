Idoso de 74 anos é preso por transportar 11 toneladas de maconha em caminhão

Polícia Federal (PF) apreendeu na tarde de desta quarta-feira (02) 11 toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a sacos de milho, armazenadas em carreta, em Ponta Porã.

De acordo com a Polícia Federal, um idoso de 74 anos confessou ser o proprietário do caminhão e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Apreensão ocorreu depois que policiais receberam a informação de que um caminhão de cor alaranjada estaria sendo preparado com grande quantidade de maconha para realizar o transporte da droga.

Por conta da denúncia, várias diligências foram realizadas na cidade e por volta do meio-dia foi localizado um caminhão que conferia com as informações repassadas à PF.

Foi feita abordagem para verificação e, inicialmente, motorista, morador de Amambai, alegou que transportava apenas milho na carga. Em rápida verificação, policiais encontraram a droga.

Após o flagrante, suspeito confessou o crime e disse que receberia R$ 30 mil para levar a maconha até a cidade de São Paulo. Milho seria descarregado no Porto de Santos (SP).

Ele informou ainda que o caminhão foi carregado com o milho em uma cidade que ele não se lembrava o nome e que a maconha foi armazenada em meio a carga em Ponta Porã.

Idoso é motorista profissional e já foi preso por homicídio há 14 anos, quando disse ter matado um homem que queria roubar seu caminhão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, de onde deve ser transferido para o Presídio Ricardo Brandão, em Ponta Porã.

*Correio do Estado

Comentários