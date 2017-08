Alunos da Escola Municipal apresentam Projeto Costa Limpa ao prefeito e equipe de governo

Na manhã de quarta-feira, 02 de agosto de 2017, os alunos do 8º ano B da Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes acompanhados da professora Katiane Mercado Alves apresentaram ao prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o Projeto Costa Limpa.

Conforme a educadora Katiane Mercado que leciona a matéria de Educação financeira e Empreendedorismo, e é idealizadora do projeto junto com o tenente Teodoro do Corpo de Bombeiros Militar, o Costa Limpa tem por objetivo arrecadar o óleo utilizado em residências e comércios e assim oferecer uma alternativa para o descarte correto do material.

“É um projeto de grande valia para sociedade e temos que abraçar com certeza, nesse primeiro momento iremos estudar a possibilidade do próprio município adquirir esse óleo e colaborar com projeto, posteriormente podemos trazer ele para mais próximo para que não uma escola, mas sim todas possam abraçar essa ideia e tornar o projeto ainda maior colaborando assim com o nosso meio ambiente”, enfatizou o prefeito Waldeli ao perenizar os alunos do 8º ano B da Escola Adenocre.

Conforme a secretária Profª Me. Manuelina Martins que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – o projeto ainda precisa ser moldado para que possa atingir um número ainda maior de pessoas envolvidas e fazer com que os alunos possam empreender ainda mais dentro do conteúdo.

Para a diretora da instituição de ensino, Cláudia Nunes, os alunos estão interessados no desenvolvimento do projeto. “Eles gostam bastante dessa nova matéria de educação financeira e empreendedorismo e o Costa Limpa colaborou muito para interação deles com o foco no que a disciplina quer ter”, disse.

Também prestigiaram a apresentação do projeto o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa, o major do Corpo de Bombeiros de Costa Rica Aldinei Peres, o comandante da PMA – Polícia Militar Ambiental – Marcílio Dias, as assessoras da Secretaria de Educação Dulcinéia Rosa e Edna Maria, a coordenadora da Vigilância Sanitária Laura Viviane, os coordenadores das instituições de ensino, entre outros.