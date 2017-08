Projeto Música e Arte apresenta novidades para o segundo semestre de 2017

O Projeto Música e Arte, mantido pela Secretaria de Cultura e Esporte, está atualizando todo seu sistema de ensino e montando seu Projeto Político Pedagógico com o intuito de seguir as exigências do MEC para trazer melhorias ao nosso projeto e nossos alunos.

E agora, apresenta mais uma grande novidade: as aulas serão todas apostiladas.

Pensando em facilitar o aprendizado dos alunos, modificamos a forma do ensino teórico passando a utilizar apostilas didáticas e bem estruturadas. Este material é pesquisado, estudado e separado anteriormente, revisado por coordenadores da área e só então apostilado e encadernado para que os alunos utilizem nas aulas que são administradas por professores graduados e instrutores de música.

O projeto vem atendendo no período de contraturno escolar mais de 300 crianças na faixa-etária de 06 a 15 anos, e uma turma de adultos com aulas no período noturno. Neste semestre, o projeto terá aulas de extensão nos CRAS Parque União e Cerrado e o Centro Sócio Educativo com aulas de canto.

Para as aulas, os alunos devem possuir seu próprio instrumento (com exceção da bateria) e material didático (caderno de música com pentagrama + pasta arquivo + estojo com lápis, borracha e caneta + pendrive ou e-mail).

