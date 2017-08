Prefeitura de Alcinópolis oferece capacitação à cooperativa de materiais recicláveis e agentes comunitários de saúde

Atendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, nos dias 19 e 26 de julho a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente realizou a capacitação “Cooperar reciclando, reciclar cooperando” entre os associados da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis (COOPERCAL) e Agentes Comunitários de Saúde, totalizando 19 participantes.



O Curso foi ministrado pela tecnóloga em Gestão Ambiental, Eulizanja Alves Freitas, e foi dividido em 11 módulos que abordaram assuntos referentes à Lei de Resíduos Sólidos, Relação Interpessoal, Limpeza Urbana, Saúde Pública, Trabalho no Trânsito, Cooperativismo, Funcionamento da Cooperativa, Gestão Contábil e Financeira, entre outros, com ênfase na organização das Cooperativas de Catadores.

A capacitação contou com o apoio do Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE), uma associação sem fins lucrativos dedicados à promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo. Fundado em 1992, o CEMPRE é mantido por empresas privadas de diversos setores e foi quem forneceu o material e orientação para o curso.

Segundo a tecnóloga, a capacitação superou as expectativas dos idealizadores e permitiu uma vasta troca de experiências. “O diálogo mais próximo entre a Prefeitura e os membros da cooperativa permite que os catadores sintam-se mais preparados para trabalhar e os gestores podem compreender melhor o trabalho dos cooperados”, ressaltou Eulizanja.

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, e a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, participaram da aula inaugural, demonstrando total apoio e interesse pelo desenvolvimento da capacitação. “O encontro contou com palestras, dinâmicas, vídeos e toda valorização e reconhecimento que estes profissionais necessitam. E a presença dos Agentes Comunitários de Saúde foi importante, pois são eles que estão em contato com a população diariamente”, disse a secretária.

Em breve, os participantes da capacitação receberão certificado de conclusão do curso.