Mochi apresenta indicações para seis municípios, entre eles Chapadão do Sul

Os municípios de Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corguinho e Paranaíba, serão atendidos pelas indicações apresentadas), ao governo do Estado por meio de pedidos que o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi (PMDB) recebeu em seu gabinete.

Aparecida do Taboado: O parlamentar solicitou a aquisição de um gerador de energia elétrica para ser utilizado no Hospital do município, que está sob a administração da Fundação Estatal de Aparecida do Taboado (FESAT).

Mochi observa que a destinação de um gerador para a instituição é a medida mais que necessária para solucionar e prevenir eventuais problemas com oscilações de energia elétrica, garantindo um atendimento seguro aos usuários e, à vida dos pacientes internados.

Camapuã: Em atendimento à solicitação da Vereadora Drª Marica (PMDB), o deputado encaminhou à Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, solicitando estudos para verificar a possibilidade de contemplar o município com o Projeto “TER na Escola- Cidadã”. O Projeto é direcionado aos estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino, com o objetivo de divulgar aos jovens o processo eleitoral, despertando a importância do voto ético e consciente.

Chapadão do Sul: poderá ser atendido com a destinação de um reservatório elevado metálico com capacidade de 35 m³ (trinta e cindo metros cúbicos) de água para atender os moradores do Assentamento Aroeira, localizado no município. A indicação atende à solicitação da Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul.

Campo Grande: Mochi apresentou solicitação aos órgãos competentes, a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo na regiaão central de Campo Grande, com especial atenção para as Ruas 7 de Setembro e 15 de Novembro, entre as Ruas Calógeras e 14 de Julho, em razão do crescimento do numero de delitos ocorridos naquela localidade.

Corguinho: Com o objetivo de proporcionar à população do município o acesso a pratica do esporte Tênis de Mesa, Mochi solicitou a destinação de recursos para o desenvolvimento da prática esportiva no município.

Paranaíba : Mochi solicitou a destinação de recursos para a reforma e manutenção dos campos e quadras de esportes do município, o Departamento de Esporte de Paranaíba, justifica que os recursos serão utilizados em reformas, ampliações e na manutenção dos espaços esportivos de Paranaíba.

