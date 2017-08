Gremistas da região vão acompanhar o jogo do Grêmio hoje em Goiânia

Uma caravana com 40 gremista da região saíram na manhã desta quarta-feira (02), de Chapadão do Sul, para acompanhar jogo do tricolor gaúcho hoje em Goiânia.

O jogo vai acontecer no Estádio Olímpico de Goiânia, e o Grêmio vice colocado do Campeonato Brasileiro enfrenta o lanterna Atlético Goianense as 21:45 (Horário Oficial de Brasília)

O JOGO

Embalado pela vitóra de 2 a 1 sobre a Chapecoense, a primeira fora de casa, o Atlético-GO recebe o vice-líder Grêmio, que está invicto há cinco jogos, mas vem de dois empates. O Dragão tenta confirmar a reação para deixar a lanterna da Série A. Para isso, precisa ganhar e torcer por tropeço do Vitória, que pega a Ponte Preta. O tricolor gaúcho, por sua vez, busca o triunfo em Goiânia para continuar a perseguição ao Corinthians.

Transmissão: TV Globo para RS e e Premiere

Atlético-GO – técnico: João Paulo Sanches

O Dragão deve ter uma única mudança para enfrentar o Grêmio. Walter cumpriu suspensão na última rodada e agora volta no lugar de Diego Rosa, que, mesmo tendo marcado gol em Chapecó, volta para o banco de reservas. O volante Igor foi poupado da última atividade comandada pelo interino João Paulo Sanches, mas não deve ser problema.

Quem está fora: o goleiro Kléver se recupera de entorse no tornozelo.

Pendurados: André Castro, Andrigo, Igor e Marcão

Grêmio – técnico: Renato Gaúcho

Sem perder há cinco jogos, o Grêmio tenta manter a sequência boa e lidará com diversos desfalques para o confronto com o Atlético-GO. Sem os titulares Geromel, Edílson, Luan e Barrios, o Tricolor precisa se adaptar para manter a batida no Brasileirão, seguir a caça ao líder Corinthians e permanecer vivo nas três competições que disputa, algo tão valorizado por Renato e seu elenco.

Quem está fora: Edílson e Geromel (suspensos), Barrios, Luan, Douglas, Jael, Marcelo Oliveira, Bolaños, Arroyo e Rafael Thyere

Pendurados: Bressan, Maicon e Arthur

Igor Benevenuto (MG) apita a partida. Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG) serão os auxiliares.

O Correio News e Globo Esporte

