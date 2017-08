Equipes de Chapadão do Sul no JOJUMS

Os melhores alunos-atletas de basquete e vôlei do Estado, com idade entre 15 e 17 anos, estão participando de mais uma etapa do Jojums, Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Está etapa será realizada em Jardim, de 1º a 7 de agosto, e cinquenta e seis equipes de 25 municípios estão na disputa que vale vaga para representar MS na Etapa Nacional da categoria: os Jogos Escolares da Juventude.

As cidades participantes são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Inocência, Maracaju, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Três Lagoas e Jardim.

Chapadão do Sul está entre as 35 equipes que participarão do Voleibol.

No Voleibol feminino temos 16 equipes e no masculino 18 que estão em busca do ouro.

O time Masculino de Chapadão do Sul representa a Escola Estadual Augusto Krug Neto e também faz parte da Escolinha do Ginásio de Esportes de nossa cidade. O time é comandado pela Professora Cristiane Dias e pelo Professor Leocir Martins.

O time Feminino representa a Escola Estadual Jorge Amado, quem o comanda é o Professor Adilson Machado.

Chapadão do Sul foi vice em 2016 e campeão estadual e brasileiro da terceira divisão em 2015 com a equipe feminina.

O time masculino de Chapadão do Sul estreia no Jojums tendo várias vitórias em Campeonatos Municipais e regionais.

A abertura dos Jogos aconteceu ontem às 19h30, no Ginásio Municipal, Ticão. Os jogos começaram hoje, 02.

As partidas de Vôlei são no Ticão e na Escola Major Alberto Rodrigues da Costa.

Os Jojums são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte. A etapa basquete e vôlei conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Jardim.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte desejam aos atletas e professores de Chapadão do Sul boa sorte nos jogos.

Comentários