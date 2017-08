Em apenas 6 meses, Casa do Trabalhador de Costa Rica faz mais de 11 mil atendimento ao público

De acordo com dados disponibilizados pela Funtrab – Fundação do Trabalho – de Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira, 28 de julho de 2017, em apenas seis meses, a Casa do Trabalhador de Costa Rica – MS realizou mais de 11 mil atendimentos.

Conforme o balanço divulgado pela Funtrab, das suas 31 agências públicas que disponibilizam serviços gratuitos de entrada ao benefício do Seguro-desemprego; Emissão de Carteira de Trabalho e a Intermediação de Mão de Obras, a Casa do Trabalhador de Costa Rica foi destaque, pois realizaram exatos 11.487 procedimentos.

“Trabalhamos em um ritmo intenso nesse primeiro semestre na administração de vagas, inscrição do trabalhador, encaminhamento para o mercado de trabalho, correção de dados do Seguro-desemprego entre outros serviços”, enfatizou o gestor da Casa do Trabalhador de Costa Rica Gilson Garcia Viana que comemora o resultado e coloca o órgão a disposição.

A Casa do Trabalhador de Costa Rica está localizada ao lado da SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento. Para mais informações pelo telefone (67) 3247 4681, e-mail: costarica@funtrab.ms.gov.br. O horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Estado

Ainda de acordo com o balanço da Funtrab, o município de Campo Grande realizou 73.361; Dourados fez 21.512; Três Lagoas 19.247; Nova Andradina 13.513; Aquidauana 6.921; Ivinhema 6.255; Sidrolândia 5.120 e Maracaju 4.975, foram às cidades com maior número de atendimento no Estado.

Ao todo no Estado foram atendidos, no primeiro semestre do ano, 215.466 pessoas, dentre essas 37.610 solicitaram e receberam seguro-desemprego dando entrada ao benefício pelas agências da Casa do Trabalhador.