Audiência Pública: Cecilia Meireles recebe demandas da Sibipiruna, Sucupira, Espatódia, Guavira, Araucária e Buritis

Nesta quarta-feira, 02, segue a série de Audiências Públicas em Chapadão do Sul para discutir o Plano Plurianual 2018-2021, PPA, e a Lei Orçamentaria para 2018, LOA, promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Finanças e Planejamento.

A terceira Audiência acontece na Escola Cecilia Meireles, localizada na Av. Goiás, nº 622, e iniciará as 18h. Essa reunião é pertinente aos moradores Bairro Espatódia, Bairro Sucupira, Bairro Sibipiruna, Residencial Guavira, Residencial Araucária e Residencial Buritis.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Finanças e Planejamento ratificam a importância da presença da população sul-chapadense nestes eventos, para realização de um Plano Plurianual participativo e dentro dos anseios da população de cada região.

PPA – Plano Plurianual

Com duração de 4 anos, o PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do prefeito eleito, com vigência a partir do segundo ano de mandato. O projeto de Lei do PPA deverá ser enviado pelo Poder Executivo a Câmara Municipal até 31/08/2017. O PPA pode ser entendido como a declaração de um desejo coletivo, factível e claro, que orienta o planejamento da ação governamental, seguindo os eixos determinados pelo Governo Estadual e Federal juntamente aos anseios da população.

LOA – Lei Orçamentária Anual

Confeccionada anualmente, deve ser enviada pelo Poder Executivo a Câmara Municipal até 31/08. Na LOA é estimada as receitas e fixada as despesas orçamentárias para o exercício seguinte.

Para a confecção destas peças orçamentárias se faz necessário a opinião da população sul-chapadense, que colaborará na definição dos investimentos a serem realizados em nosso município nos próximos quatro anos.

Pela Internet

Prezando pela transparência e por ouvir a população, foi criado um canal de comunicação entre a Prefeitura de Chapadão do Sul e a cidadão sul-chapadense. Para participar, basta acessar o site da Prefeitura de Chapadão do Sul, www.chapadaodosul.ms.gov.br, e clicar no banner do Plano Plurianual, localizado na parte central do site, ou acessando este link https://docs.google.com/forms/d/1dUIhkfq9b6wL46gij8nXY5va6ht12DN_lU7t_tvgT-M/viewform?edit_requested=true. Ao clicar, o munícipe será redirecionado ao questionário on-line, onde responderá em qual bairro ou comunidade reside, realizará a escolha de prioridades para os investimentos, podendo ainda transcrever com mais clareza a sua opinião. Ao final, basta preencher seu nome, telefone e e-mail. Com essa simples ação, o munícipe está colaborando na construção do Plano Plurianual de Chapadão do Sul 2018/2021.

