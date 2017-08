O TRE / MS, comunica aos selecionados do Processo Seletivo de Estagiários do TRE/MS que a prova realizar-se-á no dia 03/08/2017, com início às 14 horas, a ser realizada na sede do Cartório Eleitoral, situada na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 395, Parque União.

Candidatos:

Brenda Eduarda Silva Manholer

Eduardo dos Santos

João Gabriel Rodrigues dos Santos

Luana Pizatto de Carvalho

Luíza Fernanda Pereira

Paola Karoline Nascimento

Severo Gabriel de Araujo

Thiago Eustáquio Silva

