Marfrig confirma que vai reabrir frigorífico nos próximos 30 dias

A Marfrig confirmou hoje (1°), que vai reabrir a unidade de Paranaíba. A informação foi dada ao governo do Estado com a previsão de 30 dias para o retorno das atividades.

Executivos do frigorífico conversaram hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que comemorou a notícia. “Esse é mais um fruto da ação direta e efetiva do Governo junto à iniciativa privada para movimentar a economia do Estado e gerar mais empregos”, disse.

Na semana passada a reabertura da unidade foi especulada pelo jornal Valor Econômico, que afirmou que a Marfrig passa por uma fase de retomada de mercado e além de MS, deve restabelecer as atividades em outras cidades do país.

A planta de Paranaíba está fechada desde julho de 2015, quando 530 funcionários foram demitidos devido alegando reavaliação de negócio. Na época, muitas unidades fecharam ou deram férias coletivas devido a uma baixa do setor, que tinha menos animais para abate.

Neste ano acontece uma inversão do ciclo da pecuária de 2015. Diferente de 2015 quando houve retenção de vacas para a produção de bezerros e preços altos, agora os frigoríficos têm retomado suas produções.