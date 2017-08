Danças típicas e muita animação na Festa Julina de Bela Alvorada

Aconteceu no último sábado, dia 29 de julho, no salão paroquial Nossa Senhora Aparecida, a Festa Julina do distrito de Bela Alvorada(Cooper).

Durante o evento houve apresentação do Grupo da Polícia Militar de Mineiros, apresentação da dança do Caranguejo, realizada pelo grupo da Melhor Idade de Paraíso das Águas e, diversos concursos como quadrilha, adivinhações e forró.

O evento foi animado pelo grupo Sociedade Baileira, que colocou todo o público presentee para dançar ao ritmo do forró.

A quadrilha vencedora, que ficou em 1º lugar no concurso foi o grupo da Melhor Idade, seguido pela quadrilha do FAC e em 3º lugar a Escola Joaquim Cândido.

Para facilitar o deslocamento até o distrito de Bela Alvorada(Cooper), o município ofertou um ônibus com 50 lugares para transportar os interessados em prestigiar o evento.

A Festa Julina do distrito de Bela Alvorada foi uma realização da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania juntamente com a Paróquia São João Maria Vianey e São Sebastião.

