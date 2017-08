CRAS de Costa Rica está realizando gratuitamente o cadastro de Pessoas com Deficiência

Com objetivo promover a ampliação de oportunidades e equiparações de direitos dos PCD’s – Portadores de Deficiência – o Governo Municipal em parceria com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Odebrecht Agroindustrial por meio do Programa Energia Social para a Sustentabilidade Local, APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, e Fórum de Costa Rica – MS realizam novamente no período de 01 a 03 de agosto, um trabalho de identificação e cadastro de PCD’s residentes na cidade.

A subsecretária de Administração Liliane de Campos enfatiza que a finalidade do projeto é cadastrar o maior número de Pessoas com Deficiência (auditiva, física, intelectual e visual) a partir de 18 anos “e assim elas terem oportunidade de participar de cursos gratuitos de qualificação profissional”, enfatiza.

Os interessados podem procurar a sede do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – localizada na Rua José Pereira da Silva, Nº 603, Centro.

O horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. É preciso apresentar os seguintes documentos para o cadastro: RG; CPF; Comprovante de Endereço e de Escolaridade e o Laudo Médico (se tiver).

Para mais informações no telefone (67) 3247 7097.