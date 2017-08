Confira os resultados do II Campeonato Intermunicipal de Futsal, do dia 31, e os jogos da próxima rodada

Resultados da 5ª Rodada do II Campeonato que aconteceu na última terça feira, 31:

O primeiro jogo da noite foi entre as equipes Mirim E Cia / Habitat Imóveis X Sth Mecânica. Teve um ótimo jogo onde as duas equipes disputaram a partida até o último minuto. Finalizando o jogo com o placar de 05 X 05.

No segundo jogo da noite tteve Horizonte Master X LS Serviços. Mas a noite realmente foi de Horizonte Master que marcou 04 X 01 em cima de LS Serviços.

O terceiro jogo da rodada foi entre Agrosan X Cassilândia. Agrosan até tentou mostrando entender de bola, mas Cassilândia veio e mostrou em quadra um belo jogo fazendo 05 gols sobre o seu rival. Placar final ficou em 05 X 02 para Cassilândia.

A 6ª Rodada do II Campeonato Intermunicipal de Futsal que aconteceria na quinta-feira, dia 03/08 foi adiada para a próxima semana.

A 7ª Rodada do II Campeonato Intermunicipal de Futsal continua sendo na terça-feira, dia 08/08.

1º Jogo – Chave B – City Futsal X Horizonte Master;

2º Jogo – Chave A – STH Mecânica X Metalúrgica Formosa;

3º Jogo – Chave Inter B X C – Cassilândia X Chapadão do Céu.

A Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza as equipes pelo resultado dos jogos realizados até o momento e convida a toda a população para se fazer presente na noite de terça-Feira, 08, onde terão mais três partidas do II Campeonato Intermunicipal De Futsal. As rodadas acontecerão no Ginásio Municipal de Esporte Carlos Archilha às 18h30hrs.

Comentários