Clientes de casa noturna de Aparecida do Taboado são assaltados e trancados em banheiro

Cinco pessoas foram assaltadas e trancadas no banheiro de uma casa noturna, na noite de ontem (31), em Aparecida do Taboado – distante 481 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, quatro assaltantes, dois deles armados, invadiram o local e renderam as vítimas. Os suspeitos trancaram os quatro clientes e o dono do estabelecimento no banheiro e fugiram.

As vítimas relataram que os suspeitos aparentavam ser adolescentes, eram magros e estavam com camisetas amarradas no rosto. Os objetos levados não foram informados.

A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi preso.