Chapadão do Sul esteve presente no Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres

Com o tema da Campanha “Agosto Lilás”, reuniram-se em Bonito, nos dias 28 e 29 de julho, gestoras de políticas públicas de diversos municípios do Estado, entre elas, a psicóloga Katiusce Nogueira, membro do CREAS Ipê de Chapadão do Sul, recentemente nomeada coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres em Chapadão do Sul, com vistas a representar nosso município e apreender as diversas facetas do Movimento Agosto Lilás, que acontecerá em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

O Encontro teve como objetivos principais fortalecer os OPM’s (Organismos de Políticas para Mulheres) para que atuem conforme o Eixo I, do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – Garantia de Aplicação da Lei Maria da Penha, realizando campanhas, mobilizações e ações educativas sobre a referida lei (que completará 11 anos em 7 de Agosto), bem como implementar e interiorizar a Lei Estadual 4.969/2016, que instituiu o “Agosto Lilás” e o “Programa Maria da Penha vai à Escola”, que visam sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.

Durante sua estada no encontro, a psicóloga percebeu um grande movimento, no sentido de garantir à sociedade a ampla divulgação dos mecanismos da Lei Maria da Penha, mas principalmente, percebeu uma mobilização para que todos os envolvidos nos casos de agressão, sejam atendidos, sejam orientados e, com o passar do tempo, não mais se repita na sociedade a violência de gênero, tão banalizada atualmente, apesar do advento da referida legislação.

Chapadão do Sul, assim, passa a fazer parte de um importante movimento, na garantia de que a Violência Doméstica seja enfim discutida abertamente, e que se crie meios de fortalecer projetos já em andamento, como o Grupo de Mulheres em Situação de Violência Doméstica, do CREAS Ipê e o Paralelas, projeto este da promotora do Ministério Público Estadual, Drª Fernanda Azambuja, que visa a conscientização dos agressores sobre a Violência Doméstica.

O otimismo com as ações já implementadas, desde o advento do “Paralelas” e das reuniões que se seguiram, em que todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Judiciário, Polícias Civil e Militar, etc) foram orientados acerca dos Protocolos regulamentares do Paralelas e do fortalecimento das Equipes, através de uma maior comunicação entre estas, o que se viu foi um significativo aumento nos atendimentos às vítimas de violência doméstica.

No entanto, o objetivo principal de todas essas mudanças, é justamente garantir o avanço de Políticas Públicas que visem garantir a diminuição dos casos, através da conscientização da sociedade acerca do tema.

Comentários