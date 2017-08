Cassilândia começa a ganhar um novo visual com a administração Jair Boni

A nova gestão de Cassilândia, sob o comando do prefeito Jair Boni Cogo, começa a dar um novo visual para a cidade.

Em diversos pontos da cidade há uma equipe de trabalho da administração realizando benfeitorias.

Todas as ruas da cidade receberam a operação tapa buraco. Escolas municipais foram reformadas, parque de brinquedo da praça também foi reformada. A saúde foi estendida até a zona rural do município. O departamento de obras realizou melhorias nas estradas vicinais do município. O departamento de esporte já promoveu várias competições nas diversas modalidades esportivas.

Um dos grandes problemas da cidade é a canalização do abastecimento de água, muito antigo e que rompem diariamente. O prefeito Jair Boni Cogo, tem trabalhado incansavelmente para resolve-lo. Somente nesse primeiro semestre do ano, a administração, já realizou mais de 50% da a troca dos canos de amianto por PVC, para zerar os vazamentos na rede. O sistema de abastecimento é do município.

A Sede do Departamento de Água e Esgoto recebeu uma reforma geral, nova pintura, melhorias no setor interno, ficando de cara nova e mais funcional para atender aos usuários, as novas cores do DAE são: azul e branco. O prédio conta com nova fachada e a pintura será feita também na calçada.

Recapeamento

A todo vapor estão os serviços de recapeamento das ruas da cidade. A administração está realizando esses serviços nas ruas mais danificadas. Esse serviço e estendido além do centro da cidade, para os bairros e vilas cidade.

“Estou realizado o recapeamento de algumas ruas, e também a Prefeitura irá asfaltar 46 quadras, que não possui esse benefício e em parceria com o Governo do Estado e o recapeamento total da cidade até o final desse ano. Estamos trabalhando por dias melhores, para que a nossa cidade fique cada vez mais bonita, com boa infraestrutura e qualidade de vida” disse Jair. ”

Melhorias nas pontes sobre o cedro

A administração Municipal também realizou uma série de melhoras sobre as pontes de cimento do Córrego Cedro, como a colocação de passarela para pedestre, recapeamento do asfalto, construção de um redutor de velocidade alongada com faixa de pedestre e pinturas nas grades de proteção.

Casas Populares

Na última semana, a prefeitura em parceria com o governo do estado, realizado sorteio de 48 lotes com alicerce no Balmante

48 famílias foram contempladas com terreno e alicerce no Balmante, em Cassilândia, neste sábado, 29. A parceria é da Prefeitura de Cassilândia e Governo do Estado.

Jair Boni Cogo disse que quer fazer desta a sua melhor administração, para isso precisa reformar os órgãos públicos municipais, o vem sendo feito desde o início da gestão, recuperação 100% do asfalto, dentre outros serviços que pretende realizar”.

