11º Seminário Municipal de Educação proporciona reflexão entre o papel da escola e do educador diante dos desafios decorrentes das transformações

O Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – realizou nos dias 24 e 25 de julho de 2017, o 11º Seminário de Educação com o tema “Aprender, desaprender e reaprender em tempos de incertezas”, direcionado aos profissionais de educação da Rede Pública de Ensino do município bem como da cidade de Paraíso das Águas – MS.

Durante os dois dias do seminário, o público presente pode assistir apresentações culturais dos alunos do Projeto Buscando Novos Sonhos. Na abertura o prefeito Waldeli dos Santos Rosa enfatizou a importância de realizar o seminário e destacou a o quanto é primordial o Poder Público ser parceiro e incentivador dos educadores na busca pelo conhecimento.

“E é assim, investindo em mais conhecimento e dinamismo aos profissionais da educação, que a Administração Municipal de Costa Rica, busca melhorar ainda mais, a qualidade no ensino e a melhoria no aprendizado dos profissionais e alunos”, declarou Waldeli que estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Aurea Maria Frezarin Rosa.

Conforme a secretária Municipal de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o seminário já é uma tradição na educação costarriquense e tem grande participação por parte dos educadores. “Já estamos há mais de 10 anos realizando esse seminário em Costa Rica e sempre buscamos levar aos nossos professores mais aprendizados e motivação por isso buscamos palestrantes consagrados como o Dalmir Sant’Anna e tantos outros que já trouxemos em outras edições”, enfatizou a gestora que também é vice-presidente da Undime – União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul – Nacional.

“O Poder Legislativo está de portas abertas para receber e atender as demandas deste setor, e conseguimos ver que com as palestras os professores compreendem mais e se motivam mais para que possam realizar um trabalho ainda melhor”, disse o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos que no ato representou a Casa de Leis.

Para interagir e levar uma atividade dinâmica, o professor e mágico Dalmir Sant’Anna ministrou duas palestras durante o seminário, sendo uma com o tema: “O que o professor tem de aprender, reaprender em tempos de incertezas” e a outra “Motivação e Comportamento: fatores para desenvolver a alta performance no cenário educacional”.

Por sua vez, a professora Terezinha Coelho Vaz abordou sobre a “Competência Leitora”; já Hélio Daher abordou sobre a “Base Nacional Comum Curricular em MS”; Cristiani Freitas Ferreira discorreu sobre a “Escola e Comunidade: organização de ações e projetos de interação com famílias” e por fim Roberto Santana dos Santos (Betinho) falou sobre a “Motivação combustível do sucesso”. E ainda, durante os dois dias de seminário vários grupos foram montados e reuniões foram realizadas por setores para traçar metas para o segundo semestre deste ano.

O seminário contou com a presença de diversas autoridades entre elas a representante da Rede Estadual de Ensino Leiliane Urzedo, de secretários e subsecretários, sendo eles: Paulo Renato Andriani (Administração e Finanças); Adriana Maura Maset Tobal (Saúde); Renato Barbosa de Melo (Transportes, Urbanização e Obras Públicas); Keyler Simey Garcia Barbosa (Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura); Ailton Martins de Amorim (Agricultura e Desenvolvimento) e Valdeci Pelizer (diretor-presidente do SAAE).

E ainda Liliane de Campos (subsecretária de Administração); Aparecido Lacerda (subsecretário de Obras Públicas), as assessoras da SEMED Dulcinéia Rosa e Edna Maria, delegado de Polícia Civil Alexandro Mendes de Araújo, servidores públicos e o público em geral.