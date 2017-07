UFMS abre seleção para professor substituto

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu processo seletivo para 52 vagas de professor substituto. Os salários podem chegar a R$ 5.697,61, conforme o regime de trabalho e a titulação.

Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim e Naviraí são as cidades com oferta.