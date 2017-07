PARANAÍBA – Casal é preso no Assentamento Serra com carga de milho roubada

A Polícia Militar de Paranaíba flagrou um casal vendendo milho roubado de uma carga de caminhão para moradores da região do assentamento Serra, na região rural de Paranaíba, neste sábado, às 12h. O milho é produto de um roubo ocorrido na quinta-feira, 27, na rodovia que liga Alto Araguaia a Alto Taquari, no Estado de Mato Grosso.

O casal, Luis dos Santos, 42 anos, e Marcelina Aparecida Ramos soares, 35 anos, estava com parte da carga de milho que foi roubada de um caminhão desviado de sua rota. O fato foi descoberto depois que a empresa de monitoramento do veículo roubado identificou o desvio de rota e avisou a polícia.

Como o caminhão havia sido roubado, a polícia recebeu uma ligação do responsável pela empresa de monitoramento do caminhão. A empresa responsável pelo rastreamento informou que o caminhão ficou parado em local a aproximadamente 50 quilômetros de Cassilândia, no sentido Inocência, já no município de Paranaíba, na sexta-feira, 28, das 6h06 às 8h16. A empresa informou a Latitude e Longitude e a equipe policial deslocou-se para o local, via pesquisa no Google Maps; essa localização seria no Assentamento Serra.

A equipe policial, após seguir as coordenados do GPS, localizou a possível chácara onde o caminhão ficou parado por cerca de duas horas. Ao aproximar-se do local, já encontrou várias pessoas e um enorme montante de milho a granel espalhado no pasto. As pessoas estavam com vários sacos, já fazendo o ensacamento do milho.

Diante de todas as evidências, a equipe policial realizou os procedimentos policiais (revista e busca) e encontrou o casal proprietário da chácara onde ocorreu o descarregamento. Ali também estavam alguns dos compradores.

O proprietário da chácara disse que havia comprado o milho de um tal João na cidade de Chapadão do Sul. De início, disse que o milho era somente para alimentar seu gado, depois, informou que havia pagado o valor de R$ 12.500 pela carga de milho para esse João. Ao ser questionado sobre o comprovante de pagamento, o homem informou que pagou em espécie, pois estava guardando esse dinheiro. Disse também que ainda não teria recebido o valor do milho dos compradores.

Diante das contradições, a equipe policial observou que Luis não estava falando a verdade, pois, conforme as testemunhas, ele estaria vendendo o milho pelo valor de R$ 400 a tonelada com prazo de 30 e 60 dias e somente uma das testemunhas pagou à vista o valor de R$ 400. Foi questionado como ele poderia ter pagado o valor de R$ 12.500, já que conforme seu relato a carga era de 15 toneladas e ele estava vendendo por R$ 400, somando o valor seria de R$ 6.000. No Caso, ele teria pagado R$ 12.500 a vista e estaria vendendo por R$ 6.000 a prazo.

Com as contradições, o proprietário da chácara confirmou que sabia que era uma carga roubada e teria feito a negociação com um homem da caminhonete preta que meche com rodeio em Paranaíba.

O casal foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

O assalto do caminhão

O motorista do caminhão, Marcelo de Souza, 36 anos, foi vítima de roubo e sequestro na quinta-feira, 27, por volta das 22h, quando estava saindo da cidade de Alta Araguaia (MT), no sentido de Alto Taquari (MT), quando em um aclive da rodovia um indivíduo não identificado subiu em sua carreta Scania 124/360, de cor vermelha, placas KDL6871 e MFD0472, ambos de Gaspar (SC), com a identificação de Transportadora Transbig, carregada com milho, e soltou a mão amiga do veículo fazendo-o travar as rodas.

Após isto, Marcelo percebeu tratar-se de um roubo e ao descer do veículo para fugir o indivíduo apontou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38 para ele anunciando o assalto.

Logo em seguida, apareceu um segundo indivíduo que foi conduzindo a carreta sentido Alto Taquari por cerca de 10 Km e logo entraram em uma estrada vicinal e pararam após percorrer uns 100 metros.

Após, apareceram no local dois veículos, um Gol branco e um Astra chumbo prata, com mais quatro indivíduos, todos armados com revólver calibre 38. Nenhum assaltante estava encapuzado.

Marcelo disse que implorou por sua vida e só ouvia dos indivíduos que a vida dele seria poupada se o mesmo não tentasse reagir.

Eles desmontaram e desligaram o localizador e o rastreador do veículo e seguiram viagem sentido Alto Taquari – Chapadão do Sul – Cassilândia, sendo que encapuzaram Marcelo durante o percurso. Marcelo foi colocado na carreta com três assaltantes e os demais estavam escoltando a carreta, sendo um veículo na frente e outro atrás.

Após horas de viagem, Marcelo ouviu os assaltantes dizendo que eram 4h30 da manhã de sexta-feira, 28, e que iriam parar em um posto. Marcelo pediu para urinar e quando desceu da carreta identificou que estavam em um Posto abandonado, próximo ao restaurante da Adeneide, conhecido por Posto das Morangas.

Marcelo foi colocado dentro do Astra e entraram em uma estrada vicinal que há ao lado do posto. Junto com Marcelo, havia dois indivíduos e os demais ficaram com seu veículo no posto. Eles entraram a estrada por aproximadamente um quilômetro e pararam. No local, desceram Marcelo e seguiram para dentro de um matagal, onde permaneceram até o entardecer do dia, momento em que apareceu um veículo chamando os dois indivíduos para irem embora e ordenando à Marcelo que permanecesse no local por meia hora para depois ir embora.

Assim que os indivíduos saíram, Marcelo correu para a rodovia e pediu carona aos veículos que passavam pelo local. Após ajoelhar-se na rodovia, um homem parou seu veículo e levou Marcelo até o Auto Posto Esplanada, aonde conseguiu comunicar-se com a polícia.

Os indivíduos, segundo Marcelo, diziam que o veículo roubado seria usado para transportar um carregamento de veneno que haviam roubado anteriormente e estavam vendendo para terceiros.

Além da carreta, roubaram de Marcelo R$ 5.600.

* Tribuna Livre

