Inauguração do Posto de Saúde de Bela Alvorada(Cooper) aconteceu na última sexta-feira

Foi inaugurado na última sexta-feira, dia 28 de julho, a Ampliação e Reforma do Posto de Saúde Roberto Araújo dos Santos no distrito de Bela Alvorada (Cooper).

Na ocasião, estava presente o Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) acompanhado do o vice-prefeito Ocesino Alves de Oliveira, dos secretários municipais, equipe de governo e dos vereadores da gestão 2017/2020.

Também prestigiaram o evento, médicos, enfermeiros, professores, diretores e a população do distrito de Bela Alvorada(Cooper), que puderam conhecer as novas instalações do Posto de Saúde.

“Quero agradecer a nossa equipe de trabalho, a Câmara Municipal do nosso município e os deputados federais e estaduais pelo apoio que sempre deram à Paraíso das Águas. Essa obra é de suma importância para nossa população, e, a conclusão do Posto de Saúde aconteceu graças a união dos poderes executivo e legislativo que buscam constantemente a melhoria da qualidade de vida para nossa população “, mencionou o Prefeito Ivan Xixi.

O Posto de Saúde Roberto Araújo dos Santos possui recepção, farmácia, consultório odontológico, e salas climatizadas e amplas, que vão proporcionar todo conforto para os pacientes.

O investimento para a realização desta obra foi de R$535.552,86(quinhentos e trinta cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reaus e oitenta e seis centavos), desses, R$202.995,00(duzentos e dois mil novecentos e noventa e cinco reais) emenda parlamentar do ex deputado(na época deputado federal) Fábio Trad e o restante R$332.557,86(trezentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) contrapartida do município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

