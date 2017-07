Ambulante de 66 anos é preso por abusar de criança de 11 anos no meio da rua

Vendedor ambulante de 66 anos foi flagrado molestando um menino de 11 anos, no meio da rua, em plena luz do dia. Policiais militares flagraram o crime que aconteceu por volta de 11h de ontem (30), na Vila Haro, em Três Lagoas, distante 338 km de Campo Grande.

O idoso estava vendendo pães na calçada, quando moradores viram que um menino estava sendo molestado pelo homem. Testemunhas acionaram a Polícia Militar que flagrou a cena.

A criança colocou a mão dentro da calça do idoso e acariciou o órgão genital do suspeito. O menino ainda passou a mão sobre a calça do homem e depois sentou no colo do vendedor. Tudo aconteceu em plena luz do dia e em um local movimentado.

Segundo informações do site JP News, os policiais abordaram o idoso e a criança. O homem foi preso e disse que tudo era uma brincadeira entre ele e o menino.

A criança contou que o idoso ofereceu dinheiro para o menino masturbá-lo. A polícia apurou que a criança não tem vínculo familiar com o suspeito.

O homem foi autuado em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento). Hoje acontece uma audiência de custódia. O idoso – caso a Justiça determine o pedido de prisão preventiva -, poderá ser levado ao Presídio de Segurança Média em Bataguassu.