Advogado de Costa Rica sofre acidente em rodovia no interior de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (31), o advogado de Costa Rica, Dr° Edson Rodrigues, seguia com seu Fiat Uno WAY, na Rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga/Jales – SP, quando bateu na proteção metálica que divide as pistas, perdendo o controle e vindo encapotar.

Com informações do site Notícia Noroeste,a batida, o carro capotou e bateu no pilar do pontilhão, atingindo novamente a proteção, desta vez na pista contrária.

O advogado ficou preso nas ferragens, sendo necessário a ação do corpo de bombeiros de Fernandópolis para retirar o condutor de dentro do veículo. Uma equipe do SAMU, composta por enfermeiros e médico, foi acionados para o atendimento, já que a vítima estava com ferimentos na cabeça e perdeu muito sangue. A vítima estava sozinho e foi levado para o pronto socorro da Santa Casa de Fernandopolis.

De acordo com amigos, ele está conciente, não houve fratura, e não corre risco de vida e poderá ser transferido para cidade de São José do Rio Preto.

Fonte: MS TODO DIA / Noticias Noroeste

