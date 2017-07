Puccinelli quer prefeito de Costa Rica como candidato ao Governo em 2018

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (PR), tem manifestado a intenção de sair candidato ao Governo do Estado nas eleições de 2018. Waldeli solicitou uma reunião para o diretório estadual do PR para pedir permissão para ser candidato.

O nome de Waldeli também é cotado dentro do PMDB, caso o ex-governador André Puccinelli (PMDB) não saia candidato. Inclusive o prefeito teria apoio do próprio Puccinelli, com o objetivo de lançar um nome para a majoritária com o objetivo de eleger as chapas proporcionais. Os senadores do PMDB, Waldemir Moka e Simone Tebet, também já declararam apoio a candidatura de Waldeli. Ele também poderia ser candidato junto com Puccinelli como forma de estratégia política no próximo ano.

O presidente municipal do PR em Campo Grande, deputado estadual Paulo Corrêa (PR), confirmou a intenção de Waldeli ser candidato na sucessão de Azambuja. “Waldeli solicitou uma reunião ao diretório estadual para discutir isso. É necessária a aprovação do partido. Estamos esperando o presidente estadual do partido, Londres machado, para fazermos a reunião”, disse.

O presidente estadual do PR, Londres Machado (PR), destacou que Waldeli é um bom quadro e tem se destacado na liderança. Mas ainda não é o momento para se discutir as eleições ao governo. “Está muito cedo ainda. Isso tem que ser discutido no momento certo. Essa discussão passa pelo partido e seus integrantes”, disse.

Waldeli dos Santos Rosa tem demonstrado interesse de disputar cargos mais altos. Colegas apontam o perfil administrativo de Waldeli. “Waldeli é mais perfil de executivo. Ele tem a intenção de sair ao governo”, disse o prefeito de Coxim, Aluizio São José.

Para impedir a candidatura de Waldeli, o PSDB tem articulado junto com o presidente estadual do PMDB e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), o apoio para que Waldeli saia candidato a deputado estadual herdando os votos de Mochi na região norte, em um possível cenário com Junior Mochi como candidato a vice-governador de Azambuja.

O prefeito de Costa Rica bateu recorde de aprovação no final do seu terceiro mandato em 2016, com 92% de aprovação. Waldeli ficou famoso nacionalmente por pagar até 16º salários aos professores da rede municipal de ensino. Atualmente exerce seu quarto mandato como prefeito do município.

Fonte: Top Midia New

