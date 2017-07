IBAMA e Prefeitura reúnem produtores rurais de Figueirão para discutir sobre a Bacia do Rio Taquari

Foi realizada em 28 de julho a 1ª Oficina Ambiental de Figueirão, numa ação conjunta entre o IBAMA, Sindicato Rural e Prefeitura de Figueirão, na Fazenda Estância Morro da Mesa, de propriedade do Sr. Abadio Ferreira Furtado, que reuniu produtores rurais, técnicos do IBAMA, do Cointa e da Agraer, vereadores, secretários municipais, prefeito e vice-prefeito de Figueirão.

O objetivo dessa reunião foi ouvir os produtores rurais sobre os problemas ambientais que vivenciam e buscar soluções para o seu enfrentamento. Do IBAMA participaram os técnicos Vicente Mota e Reginaldo Yamaciro e ainda Pedro Puttini Mendes, advogado da empresa P&M – Consultoria Jurídica Agronegócios, especializado na área rural.

Segundo seus técnicos, o IBAMA vem desenvolvendo uma nova metodologia de trabalho, mais participativa e menos fiscalizadora, de forma a mudar sua imagem no meio dos produtores rurais e interagir mais com a população, desenvolvendo projetos de recuperação de áreas degradadas.

Em sua fala, o prefeito Rogério Rosalin lembrou que tempos atrás foi destinada uma verba para Figueirão, para ser aplicada na recuperação da bacia do Rio Taquari, mas foi mal utilizada e pouco se aproveitou daquele projeto. “Precisamos a partir de agora desenvolver ações que realmente venham a beneficiar a recuperação do Rio Taquari, de forma definitiva, já que o assoreamento que tomou conta de suas margens está matando o rio lentamente”, disse.

Foi realizada uma dinâmica entre todos os participantes para levantar os problemas atuais relacionados ao meio ambiente, e com essas informações o IBAMA e a prefeitura irão realizar um plano de ação para solucionar os problemas.

No encerramento da oficina, que durou o dia todo, foram distribuídas mudas de árvores do cerrado, como ipê, cedro, aroeira, bálsamo, entre outras, que ajudam no reflorestamento e atuam contra as erosões.