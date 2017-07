GAITEIRO de Chapadão do Sul segue hospitalizado e necessita de ajuda financeira para exames num grande centro. Quadro clínico de Jeovane é grave

O conhecido gaiteiro sul-chapadense Jeovane (da dupla João e Jeovane) está internado no Hospital Municipal de Chapadão do Sul em estado grave. Segundo amigos que articulam pedidos de ajuda em redes sociais (radialista Manfredi) o artista apresenta um quadro de “água nos pulmões” e necessita urgentemente de remoção para um grande centro. A situação preocupa amigos e familiares que se mobilizam em busca de recursos na comunidade para garantir assistência de acordo com a gravidade da patologia.

REMOÇÃO – Segundo as primeiras informações ele precisa fazer exames em Campo Grande ou Porto Alegre, mas precisa de recursos urgentes para custear os procedimentos. Acostumado em animar a vida das pessoas com sua música gauchesca, agora é Jeovane quem necessita de atenção e deixa o protagonismo do show da vida para aqueles que o ajudarão a sair desta. Quem puder colaborar com pelo menos R$ 20,00 já estará interagindo com sua recuperação.

SHOW – No dia 14 de junho o gaiteiro tocou no Centro de Convivência do Idoso no animado “Arraiá da Terceira Idade” promovido pela Secretaria de Assistência Social. Ele seria chamado para animar a próxima festa. O ano não tem sido fácil para o músico que recentemente perdeu a vó (Evontina dos Santos Silva 93) em Chapadão do Sul.

CONTA bancária

Jeovane dos santos

Agência – 0914 / Conta 47433-9

Cooperativa Sicred

chapadensenews

Comentários