Secretaria de Saúde de Chapadão do Céu promoveu palestra contra hepatites para Manicures e Pedicures

Dia 28 de julho comemora-se o dia mundial contra as hepatites virais, sendo assim a Secretaria de Saúde em parceria com a vigilância epidemiológica e atenção básica realizaram nesta segunda feira (24), palestra de orientação e prevenção para as manicures e pedicures do município, tendo como palestrante Dra. Sandra Salviano.

A hepatite é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença silenciosa que nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparece pode ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

*Assecom PMCC

