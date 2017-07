Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Anna implora que o ministro não deixe Vitória com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. Hugo convence os possíveis patrocinadores da candidatura de Licurgo a voltarem para comer a sua comida. Elvira faz um acordo com Miss Liu. Anna volta para o palácio. Domitila acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara decide fazer as pazes com Greta para agradar o marido. Schultz se preocupa quando Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubirajara briga com Jurema por causa de Jacira. Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que precisa mandar Thomas para a cadeia. Thomas e Fred se encontram no presídio.

PEGA PEGA

Pedrinho se sente traído por Nelito e decide se hospedar na casa de Athaíde. Madalena diz a Dilson que sua amizade com Dom não dará certo. Timóteo chantageia Malagueta. Expedito comunica a Domênico o falecimento de Waldemir. Cássio combina com Timóteo a fuga do presídio. Flávio entende que Pedrinho não o reconheceu. Luiza se entristece ao conversar com Pedrinho. Domênico descobre que algumas páginas do livro de visita ao presídio foram arrancadas. Cristóvão diz a Dilson que ele é culpado pelo desaparecimento de Tidinho. Nelito descobre que um carrinho de chá do hotel desapareceu.

A FORÇA DO QUERER

Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce não receba mais Cibele em casa. Ivana encontra o coletor de DNA no berço de Ruyzinho, e Ritinha joga fora. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu currículo. Ruy não aceita o namoro de Eugênio. Aurora teme pela segurança de Bibi. Abel se preocupa com a proximidade entre Zeca e Mere. Jeiza fala para Alan que ainda não avisou a Zeca de sua viagem aos Estados Unidos. Nonato é hostilizado na rua. Ivana conta para a família que Cibele quer fazer um exame de DNA em Ruyzinho. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere se encontram no arraial de Nazaré.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Kerem acorda mal depois de uma noite de sexo. Sherazade sofre um atentado. Onur tenta descobrir quem atirou em Sherazade. Nadide fica aliviada ao ver que Fusun começa a tomar conta do seu bebê. Burhan tenta limpar seu nome depois de se envolver em um escândalo. Onur toma cuidados especiais com a segurança de Sherazade. Bennu fica surpresa ao ver o cuidado de Onur com Sherazade. O afeto que Kaan tem demonstrado a Kerem deixa Onur triste e com ciúmes. Uma grande crise acontece na casa de Burhan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

