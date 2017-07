Prefeitura abre processo seletivo para contratação de agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Chapadão do Sul abriu processo seletivo para a Secretaria de Saúde para contratação temporária de agentes comunitários de saúde.

De acordo com o edital publicado na edição desta última terça-feira, 25, do Diário Oficial do Município, os processos seletivos são para contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Secretaria de Saúde, por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

A entrega do formulário de inscrição e dos títulos ocorrerá entre os dias 26 de julho a 04 de Agosto das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro – Chapadão do Sul – MS.

A seleção dos candidatos será feita mediante provas de títulos de caráter classificatório, e prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital Específico publicado no Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS e disponibilizado no endereço eletrônico www.chapadaodosul.ms.gov.br, para contratação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

São quatro vagas, mais Cadastro de Reserva. Mais informações podem ser obtidas clicando aqui, e acessando o Diário Oficial nº 1.617.

