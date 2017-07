Prefeito Rogério Graxa recebe homenagem do Governador Marconi Perillo

No mês de julho o Prefeito Rogério Graxa recebeu uma importante homenagem de reconhecimento e honra. O Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo entregou ao Prefeito uma medalha como símbolo para a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, considerada a mais alta honraria, a Comenda é concedida a personalidades de diversas áreas da sociedade por ações, méritos excepcionais e relevantes serviços prestados ao estado de Goiás.

Ordem do Mérito Anhanguera

Criada para homenagear pessoas e instituições, a Ordem do Mérito faz parte da solenidade de transferência simbólica da Capital de Goiás, Goiânia, para a Cidade de Goiás, em homenagem ao aniversário do município, que este ano completa 290 anos de criação. Durante os dias 24 e 25 de julho, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Goiás se instalaram no município do interior.

“Me sinto extremamente honrado e seguro de que estamos fazendo um trabalho sério e de desenvolvimento. Esta homenagem é o mais puro reconhecimento da nossa gestão e sinto um grande orgulho de ver nossa cidade estar em destaque e fazendo parte de uma nova era no Estado de Goiás.”

*Assecom PMCC

