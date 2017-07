Marfrig estuda reabrir frigorífico desativado há dois anos em Paranaíba

Dois anos após o fechamento, a Marfrig pode reabrir o frigorífico de Paranaíba – distante 422 km de Campo Grande. O grupo estaria analisando retomar as atividades na planta com capacidade para abater 700 cabeças de gado por dia.

Em julho de 2015, a Marfig demitiu 530 funcionários e fechou as portas alegando reavaliação de negócio, devido a pouca disponibilidade de matéria-prima na região. Na época, muitas unidades fecharam ou deram férias coletivas devido a uma baixa do setor.

De acordo com reportagem do Valor Econômico, a unidade de MS deve ser reaberta nos próximos 40 dias, em um movimento de retomada do mercado feito pela Marfrig. A empresa não confirma e diz apenas que analisa a reabertura.

A retomada em MS vai de encontro a uma nova ofensiva da Marfrig, segundo o Valor, que este mês também reabriu uma unidade em Goiás e outra no Mato Grosso. Também ampliou o abate em outras quatro plantas.

Neste ano acontece uma inversão do ciclo da pecuária de 2015. Diferente daquele ano quando houve retenção de vacas para a produção de bezerros e preços altos, agora os frigoríficos têm retomado suas produções.