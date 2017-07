Equipe do Viveiro Municipal de Chapadão do Sul realizou coleta de sementes nativas em Cassilândia

Nesta última quinta-feira, 27, foi realizada pela Prefeitura de Chapadão do Sul e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da equipe do Viveiro Municipal uma coleta de sementes nativas, coordenada pela técnica em Meio Ambiente, Jackline Portes, em Cassilândia, distante 100 km de Chapadão do Sul.

A coleta de sementes nativas em locais diferentes é de extrema importância para o equilíbrio ecológico de cada região. O Viveiro Municipal plantará as sementes para a produção das espécies colhidas nos próximos anos.

O Viveiro Municipal ressalta que é muito importante que todos preservem as árvores, pois até que ela seja plantada nas calçadas, há um trabalho minucioso, passando por diversas etapas.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a SEDEMA parabenizam as ações que envolvem e colaboram a preservação ambiental.

