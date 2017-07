Conselho Municipal do Meio Ambiente emite nota sobre colaboração com a Prefeitura de Chapadão do Sul

Confira na íntegra a nota:

“O Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, reuniu-se no dia 26/07, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, onde o conselho solicitou como estava as obras de drenagem das avenidas do P. União.

A Secretaria de Infraestrutura, juntamente com os seus técnicos, fizeram uma ótima explanação das obras de drenagem que está sendo realizada pela prefeitura e como vai ficar o escoamento e a reservação das águas no P. União, solucionando um problema de inundação e assoreamento nos pontos críticos. Tendo a parceria dos loteamentos.

Os conselheiros elogiaram os trabalhos que está sendo feito pelos técnicos e pela Secretaria do Obras. O professor Ricardo Gava. da UFMS, comentou também sobre a drenagem e os trabalhos realizados, bem como, o Sr. Prefeito João Carlos Krug, que fez suas ponderações e falou de futuros projetos de melhorias para nossa cidade.

Na reunião foram citados outros temas como a Central de Recebimento de Resíduos- CTR e o Pasto Ruim, que serão discutidos nas próximas reuniões do conselho.

Estiveram presentes na reunião os engenheiros e arquitetos da prefeitura, Secretaria de Infra Estrutura,Secretaria de Obras, SEDEMA, professor da UFMS, Prefeito e os demais membros do conselho como: Ampasul, Procon, Rotary Club, Secretaria de Assistência Social, Associação do Bairro Planalto, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, UFMS, SEDEMA e SEINFRA.

O Conselho Municipal do Meio Ambiente vem realizando ações de acompanhamento, fiscalização, com a intenção de colaborar com a administração pública, nas questões de proteção ambiental e ao manejo e conservação dos recursos naturais, melhorando assim, a qualidade de vida de nossa cidade.”

