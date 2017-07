esta semana, chegaram na sede da Prefeitura de Chapadão do Céu os prêmios que irão ser sorteados entre os contribuintes do IPTU 2017. Para participar do sorteio, o débito deve estar quitado até o dia 21/08 (dia do aniversário da cidade e do sorteio).

Para quem deseja aproveitar os descontos, a Prefeitura está concedendo 20% para pagamento até o dia 5 de agosto.

Aproveite esta oportunidade, fique em dia com seus tributos e ainda concorra a incríveis prêmios.

