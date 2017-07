Projeto “Bom de bola, bom na Escola” do Novo Futebol Clube, é implantado em Figueirão

A prefeitura de Figueirão fechou uma grande parceria no desenvolvimento do esporte local, após definir termo de cooperação com o NOVO OPERÁRIO F.C., clube de futebol profissional e atual vice-campeão sul-mato-grossense. O projeto consiste na abertura de um polo da equipe no município de Figueirão, onde serão atendidas crianças na faixa etária entre 07 e 17 anos de idade, nas modalidades de futsal e futebol de campo, tendo como principal objetivo a inserção social e inclusão das crianças do município em um projeto que propicie a real possibilidade de ingressar na carreira de futebolista, realizando o sonho de inúmeras crianças.

Intitulado “Bom de bola, bom na Escola”, o projeto vai buscar aliar a prática desportiva de desempenho, com o rendimento escolar das crianças, firmando assim uma parceria de compromisso entre os próprios alunos da escola de futebol com suas responsabilidades escolares. A ideia é logo de início atender cerca de 100 crianças nos turnos matutino e vespertino, sendo utilizada toda a estrutura física desportiva da prefeitura para o desenvolvimento dos treinamentos.

Na parceria firmada entre a prefeitura e o clube, os profissionais de Figueirão receberão capacitações adequadas e promovidas pela Federação de Futebol do MS, tais como cursos de técnicos (envolvendo tática e estratégias), cursos de arbitragem entre outros. Os alunos da escola de futebol que apresentarem maiores rendimentos técnicos terão a possibilidade de ingressarem diretamente nas equipes de base e até mesmo na equipe profissional do Novo Futebol Clube, o qual disputará no próximo ano a Copa São Paulo de Juniores, Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da série D.

Por tratar-se de um projeto pioneiro dentro do Estado, sendo Figueirão a primeira cidade do Estado a receber o polo do clube, ontem a diretoria do clube representada pelo presidente senhor Américo Ferreira da Silva Neto, Silvio Canteiro Diretor Jurídico, Coordenadora das categorias de base Janet Farias Rodrigues Marques e Robson Carvalho treinador, realizaram visita técnica-administrativa nas instalações esportivas do município, aprovando as mesmas e em sequência conjuntamente com a equipe do departamento de esportes da prefeitura passaram as primeiras orientações para início imediato da Escola de Futebol.

No fim da tarde o presidente reuniu-se com prefeito e vice-prefeito municipal, onde foram acertados os últimos detalhes e oficializada a parceria pioneira no Estado do MS, a qual terá como principal objetivo a inclusão social e a descoberta de novos talentos.

