Prefeitura de Figueirão abre seleção para professores temporários

A Prefeitura de Figueirão –cidade a 224 quilômetros de Campo Grande- abriu processo seletivo para professores temporários. Os selecionados vão atuar no Projeto de Educação de Jovens e Adultos, em vagas que surgirem em 2017, por necessidade temporária.

Poderão inscrever-se no quadro de cadastro reserva de professores da Rede Municipal de Ensino de Figueirão/MS somente os graduados em licenciatura.

A entrega do formulário de inscrição preenchido pelo candidato antecipadamente e dos certificados para comprovação de habilitação serão recebidos pela Comissão do Processo Seletivo na Escola Municipal Professor Antonio Inácio Furtado – Pólo, localizada na Rua Castro Alves, 520, Bairro Jardim Barreto, Figueirão/MS e ocorrerá no dia 27de Julho, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

A seleção dos candidatos será por meio de entrevista feita pela direção da unidade escolar, juntamente com pelo menos um membro da Comissão do Processo Seletivo, em formulário específico.

Professor de Anos Iniciais: Curso de Magistério; ou Nível Superior – Curso de Graduação em Pedagogia, com habilitação em Anos Iniciais; ou Curso de Graduação em Normal Superior, com habilitação em Anos Iniciais

Professor de área específica – Arte e Educação Física: Nível Superior – Curso de Licenciatura Plena, na área específica a que concorre.

Veja o edital