Prefeito João Carlos Krug e secretários estiveram em reunião com CMMA

Na manhã de ontem, 26, o Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, secretários, adjuntos e outros servidores, estiveram em reunião com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA.

Na reunião, foi apresentado para o presidente do CMMA, Fernando Torres, e demais membros, as questões relacionadas ao meio ambiente nos projetos da Administração Municipal que estão sendo realizados no município, como as galerias pluviais, pavimentação, arborização e outras ações.

Além do Prefeito, estavam presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Felipe Batista, a secretária de Infraestrutura e Projetos Sonia Maran, os adjuntos Arq.° Ricardo Bannak e André dos Anjos.

Essa é mais uma ação, que ratifica a integração entre a Administração Municipal e os Conselhos Municipais, que nessa união, colaboram para o pleno desenvolvimento e progresso de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

