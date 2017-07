Duas fazendas foram roubadas e funcionários são mantidos refém em Chapadão do Céu

Policias Militares de Chapadão do Céu e de Jataí libertaram 11 pessoas que era mantida refém por bandidos em duas fazendas da região na noite desta quarta-feira (26).

Uma equipe de policias do CPE de Chapadão do Céu foi acionada pelo proprietário da fazenda Boa Sorte no município por voltas das 22:30 min, relatando que durante todo o dia não conseguia contato por telefone com ninguém da fazenda.

Diante dos fatos os policias deslocaram se até a fazenda que fica aproximadamente 75 km da cidade. Chegando ao local depararam com uma caminhonete L-200 TRITON (Veículo da fazenda) com as portas abertas, luz interna ligada, chave na ignição e a carroceria repleta de objetos. Momento em que foi realizado uma vistoria nas dependências da fazenda, onde localizaram o primeiro refém. O mesmo encontrava-se ajoelhado, com as mãos amarradas e os olhos vendados com um pano, ao ser indagado sobre os autores, a vítima disse que eram dois bandidos e que ao verem a chegada da viatura policial empreenderam fuga pela mata.

O primeiro refém libertado relatou também que em outra fazenda Retiro Morro do Peão, haviam mais dez pessoas mantidas reféns, incluindo uma criança de apenas dois anos, os quais estavam fechados dentro duma casa, e vigiados por bandidos fortemente armados, disse ainda, que uma das vítimas tinha levado dois tiros, sendo um na boca e outro na mão.

Os policias de Chapadão do Céu acionaram o reforço de uma equipe da CPE de Jataí que apoiou no deslocamento para a outra fazenda. Ao chegar no local, os policias depararam com o veículo dos assaltantes, um FIAT/UNO com registro de roubo, abandonado na entrada da fazenda. No interior duma residência foi localizado as outras dez vítimas.

Os reféns se encontravam em pânico, devido as graves ameaças de morte e agressões, ocorridas durante cerca de oitos horas que foram mantidos no cativeiro. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima baleada e a conduziu para Jataí.

As vítimas relataram que pouco antes da chegada das equipes, os autores haviam evadido em um Ford Fiesta de um funcionário da fazenda, e que ainda haviam subtraído um trator Valtra.

Os policias durante patrulhamento pelas estradas da região, conseguiram localizar o trator escondido no meio de um milharal, à 15km da fazenda.

Os policias estão fazendo ronda para localizar os bandidos que podem estar escondidos na região.

Participaram da Operação os policias: CPE de Chapadão Do Céu – Sgt Geovani, Cb Sandro e Cb Jorge. CPE de Jataí St Luís, Sgt Iris, Sgt Reinaldo e Sd Jairo. CPE Supervisão Cap Silvio, St Luís, Sgt Iris, Sd Neto e Sd Jairo. CPE 8208 Sgt Fausto, Sgt Mariano, Cb Jorcileu e Cb Evangelista.

*Com Informações CPE

Comentários