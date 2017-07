Curso de Robótica Lego oferecido pelo Sesi Biblioteca está com matriculas e rematrículas abertas em Chapadão do Sul

O Sesi Biblioteca, que está em Chapadão do Sul em parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul, informa que está sendo ofertado para as crianças de 7 a 11 anos, que estudam na rede pública de ensino, o curso de Robótica Lego totalmente gratuito.

Para realizar a matrícula basta ir até a Biblioteca do Sesi e apresentar RG e CPF da mãe junto com a declaração de matricula da escola. Já para as rematrículas basta o responsável vir assinar a ficha para a próxima temporada.

O curso funciona por temporadas modulares, semestralmente, uma vez por semana.

As aulas para o curso de Robótica Lego estão previstas para começarem na segunda quinzena de agosto na Biblioteca-SESI.

A Biblioteca Sesi está localizada na Av. Goias, nr 570 – ao lado do Detran. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-3885.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Biblioteca pela ação e reafirma o convite para que os jovens sul-chapadenses participem dessa importante ação.

Comentários