Trio de traficantes são presos em Chapadão do Céu

Na noite da última terça-feira (25), uma equipe de policiais de Chapadão do Céu (SGT Geovani, CB Sandro e CB Jorge) realizava patrulhamento pela cidade, quando deparou com um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta, sendo que o mesmo ao ver que ia ser abordado, tentou empreender fuga, adentrando numa residência no Setor Sol Nascente em Chapadão do Céu GO.

Os policias entraram na residência e onde conseguiram localizar Eigle Fernandes Assis. Na motocicleta do mesmo foi encontrado uma porção de maconha. No quintal da casa os policias encontraram dois vasos, nos quais haviam dois pés de Cannabis sativa (maconha).

No interior da residência encontrava-se também Patricia de Sá Magarotto e Jessica Fernanda Pacheco Rodrigues, sendo encontrado em seus pertences mais algumas porções de maconha, cocaína e vários cachimbos.

Os envolvidos e os entorpecentes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as devidas providências.

