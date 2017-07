Sedema e Sebrae estão agendando consultorias gratuitas via Sala do Empreendedor

Inscrições para consultorias estão abertas e podem ser feitas na sala do empreendedor localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com Sebrae/MS, realizarão nos dias 07, 08 e 09/08, consultorias gratuitas para empresários de chapadão do sul, com especialistas em pequenos negócios, do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, os atendimentos serão realizados via sala do empreendedor, e abordaram temas como:

Entendendo o Fluxo de caixa;

Dicas de como acertar nas compras da sua empresa;

Separando as contas pessoais das contas do negócio;

Dicas de como atender e vender bem;

Meu preço está certo estou tendo lucro?

Administrando sua empresa para não perder dinheiro;

As inscrições e atendimentos serão gratuitos, e as vagas serão limitadas, maiores informações e inscrições poderão ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, pelo telefone 3562-1821 ou pelo email: saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br

