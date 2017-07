Reunião em Coxim define atuação do Programa Agrinho em Figueirão

Na tarde de ontem (25), reuniram-se no município de Coxim, o prefeito Rogério Rosalin, o vice-prefeito Fernando Martins, o secretário de Educação Patrik Talhina e a orientadora do Programa Agrinho na região Norte do Estado, professora Jucilene Tobias Roque.

Em pauta foram discutidos o andamento do programa dentro do município de Figueirão e a programação vindoura na finalização dos trabalhos e projetos que estão sendo realizados dentro da escola municipal Polo e Extensão.

Durante a reunião foram apresentados os trabalhos que já estão sendo desenvolvidos dentro da escola e as inferências e impactos positivos da implantação do mesmo para os alunos das redes de ensino.

A coordenadora do programa ressaltou a importância de metodologias que visem atender as reais necessidades dos educandos de Figueirão, uma vez que a realidade local é estritamente rural e aproveitou para disseminar novas orientações de práticas pedagógicas atraentes para o crescimento do programa dentro do município.

Durante as explanações foram apresentadas novas ideias de impacto educacional, social e econômico que poderão ser encorpadas na continuidade do programa, tais como projeto voltado para o cultivo de plantas medicinais e de consumo da carne vermelha.

A presença do executivo municipal reforçou a relevância que a administração tem com a educação, fazendo acompanhamento das ações e ofertando toda a estrutura necessária para que as crianças do município tenham um aprendizado prático e significativo.

*Assecom PMF

