Prefeitura de Figueirão firma convênio com Instituição de Ensino Superior – Instituto Federal

Na tarde da ultima terça-feira (25), foi assinado um convênio entre a prefeitura de Figueirão e a Secretaria Estadual de Educação, junto ao IFMS – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Coxim.

Na reunião com o Diretor-Geral do Instituto Federal, Dr. Francisco Xavier da Silva, na cidade de Coxim, o prefeito Rogério, acompanhado do vice-prefeito Fernando e do secretário de Educação, Patrik Talhina, foi oficializado o convênio entre a prefeitura de Figueirão e o Instituto Federal – Campus Coxim, através do qual serão disponibilizados dois cursos técnicos para Figueirão, na modalidade EAD (Ensino à Distância).

Os cursos, com duração de 90 dias e com vagas para 24 pessoas cada um, serão de Técnico de Serviço Público e Manutenção e Operação de Computadores.

“Esses importantes cursos servirão para capacitar principalmente nossos jovens e também mostrar ao Instituto Federal a capacidade organizativa de Figueirão na área da Educação, visando para um segundo momento a aplicação de curso de nível superior aqui”, disse o prefeito Rogério.

*Assecom PMF

