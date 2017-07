Policias de Chapadão do Céu recuperam camionete roubada

Policias Militares de Chapadão do Céu GO, foram informados na manhã desta quarta-feira que havia uma camionete Chevrolet S10 branca, abandonada na GO 050, aproximadamente 10 km da cidade.

Foi informada a placa da camionete para os policiais que ao consultar a mesma não havia nenhum registro e estava normal. Mas uma equipe da PM (CB Reis e Cb Turcatel) dirigiu-se até o local para melhor verificação, momento que foi constatado que o lacre da placa estava violado, tratando se de uma placa fria. Ao verificar numeração do chassi e vidros foi constatado que o veículo era produto de roubo em Aparecida de Goiânia no último dia 24.

A camionete estava com pneus furados, que pode ter feito os criminosos abandonarem o veículo. Ninguém foi preso até o momento e a polícia investigará o caso. A S10 foi encaminhada para pátio da Delegacia da Policia Militar de Chapadão do Céu.

Comentários