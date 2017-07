Multa por manter terreno sujo pode ultrapassar R$ 2 mil

A multa para os proprietários de terrenos baldios que manter o imóvel sujo, com mato e/ou entulhos pode ultrapassar R$ 2 mil, dependendo do tamanho do imóvel.

A Prefeitura de Chapadão do Sul está empenhada em deixar nossa cidade limpa, e pede a colaboração dos proprietários de imóveis baldios para que mantenham seus lotes limpos e roçados.

A Fiscalização de Posturas tem intensificado a fiscalização em todos os bairros da cidade, notificando os imóveis e também tem enviado notificações por correio juntamente com a publicação dos dados dos imóveis em Diário oficial.

A partir da publicação em diário oficial, o proprietário tem quinze dias para proceder a limpeza. Expirado o prazo, o Município executará os serviços de limpeza e remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 2 (duas) UFM’s por metro quadrado do imóvel, o pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado anteriormente.

Para denúncias, ligue: 0800 647 0162 or 3562 – 5663.

Não prejudique seu vizinho e toda sua cidade. Mantenha seu imóvel sempre limpo!

